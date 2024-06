Wer die Europameisterschaft am Fernseher oder in Stadien verfolgt, reibt sich verwundert die Augen: Bei vielen Spielen gibt es zahlreiche freie Plätze, dabei wurden laut UEFA doch 2,3 Millionen Eintrittskarten an Fans aus 190 Ländern verkauft. Viele Menschen haben im Vorfeld der EM vergeblich versucht, ein Ticket zu ergattern – und nun bleiben Plätze leer. Die MOPO hat bei der UEFA den Grund dafür erfragt.