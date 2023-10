Raubüberfälle in Hamburg – wegen Bonbons und ein paar Euro

Zwei Raubüberfälle auf Läden in Hamburg beschäftigen seit Dienstagabend die Ermittler der Kripo. Zunächst wurde ein Blumenladen in Marienthal überfallen, etwas später ein Kaufhaus in Barmbek-Nord. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Polizei sollen zwei bislang unbekannte Männer gegen 17.50 Uhr einen Blumenladen an der Straße Bahngärten betreten und um ein Glas Wasser gebeten haben. Plötzlich soll einer der Männer der Verkäuferin (51) Schläge angedroht haben und dabei zwei Bonbongläser aus einem Regal genommen haben. Dann verschwanden sie in unbekannte Richtung.

Hamburg: Blumengeschäft überfallen – Bonbons als Beute

Der Bonbon-Räuber ist etwa 50 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß sowie sehr schlank. Er trug einen grünen Parka und zerschlissene Blue-Jeans.

Der zweite Fall soll sich laut Polizei gegen 19.40 Uhr an der Fuhlsbüttler Straße zugetragen haben. Hier habe ein Mann in einem Geschäft einen 22-jährigen Kassierer mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert.

Räuber flüchtete humpelnd in Richtung Bahnhof

Mit wenigen Euro Beute flüchtete der Täter Richtung Barmbeker Bahnhof. Wie die MOPO erfuhr, handelte es sich dabei um das Kaufhaus Woolworth. Dies wurde bereits am 29. September dieses Jahres Ziel eines Raubüberfalls.

Der Räuber soll circa 16 bis 23 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Zudem soll er auffällig gehumpelt haben. Hinweise auf die Täter zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter Tel. 4286-56789 entgegen.