DNA-Spur überführt Teenie-Einbrecher im Norden Hamburgs

U-Haft dank DNA-Treffer: Ein 17-Jähriger soll für zwei Einbrüche in Langenhorn verantwortlich sein. Polizisten haben ihn am Dienstagmorgen in Alsterdorf verhaftet.

Zwischen dem 17. und dem 24. Februar war es am Rodenkampsweg und Moorreye zu Einbrüchen gekommen. Aber nur an erstgenannter Adresse wurde auch Beute gemacht; an der Moorreye blieb es beim Versuch. In beiden Fällen waren Fenster bzw. Türen eingeschlagen worden.

Teenie auch für weitere Taten verantwortlich?

Am Tatort gesicherte DNA-Spuren brachten die Ermittler des LKA 19 „Castle“ auf die Spur eines bereits bekannten 17-Jährigen. „Weitere Abgleiche ergaben einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten in Langenhorn“, so ein Polizeisprecher.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse einen Haftbefehl für den Jugendlichen, der am Dienstag vollstreckt wurde. Die Ermittlungen dauern an. Der Sprecher: „Hierbei wird insbesondere geprüft, ob der mutmaßliche Einbrecher für weitere ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommt.“ (dg)