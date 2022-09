Vor Hamburger Gymnasium: Autofahrer fährt Schüler an – Lebensgefahr

Ein 14–jähriger Schüler ist am Dienstag bei einem Unfall auf dem Heimweg von der Schule lebensgefährlich verletzt worden. Das Geschehen ereignete sich direkt vor dem Gelände des Gymnasiums Lohbrügge.

Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 12.50 Uhr am Binnenfeldredder. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, sei der 14-Jährige auf seinem Fahrrad „unvermittelt vom Gelände des Gymnasiums zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn gefahren“.

Lohbrügge: 14-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Dort fuhr ein in Richtung Leuschnerstraße fahrender Autofahrer (29) mit seinem Auto den Jugendlichen an. Vor Ort versorgte der Notarzt den 14-Jährigen. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung in eine Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlimmer Arbeitsunfall vor Hamburger Villa – Arbeiter schwer verletzt

Den Angaben der Polizei zufolge hat der 14-Jährige einen Helm getragen. (fbo)