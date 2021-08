Polizeieinsatz direkt an der Alster in Hamburg: Am Schwanenwik haben sich laut Polizei in der Nacht zu Samstag zwei Männer-Gruppen geprügelt. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Der Schwerverletzte soll mit einer Flasche am Kopf getroffen worden sein. „Er war bewusstlos, als wir eintrafen“, so ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes. „Er wurde im Rettungswagen behandelt. Die Lage war ruhig.“

An der Alster in Hamburg: Mann bei Prügelei schwer verletzt

Vorher sollen sich etwa zehn Personen geschlagen haben, die Hintergründe der Keilerei blieben in der Nacht aber noch unklar. Auch, weil der einzige Zeuge, der Verletzte, sich gegenüber der Polizei bisher nicht äußern wollte. Die Tatverdächtigen waren nach der Auseinandersetzung mit Rollern davongebraust. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass die Beteiligten aus dem Umfeld einer bekannten Hamburger Rap-Gruppe stammen sollten. „Die Ermittlungen dauern in dem Fall“, so der Sprecher weiter. Um 2 Uhr war der Einsatz beendet.