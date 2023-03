DHL-Fahrer rast über Gehweg und rammt Autos – mehrere Verletzte

Schock in Bahrenfeld: Ein Lieferwagen-Fahrer hat am Mittwochabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er raste an einer Ampel über den Gehweg und rammte dann mit voller Wucht zwei weitere Autos. Vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Unfallstelle und umliegende Straßen wurden gesperrt.

Der Notruf erreichte die Polizei um 18.36 Uhr. Ein DHL-Lieferwagen sei an der Ecke Bahrenfelder Chaussee und Bornkampsweg von der Straße abgekommen, über den Gehweg gerast und habe zwei weitere Autos gerammt, sagte die Polizei der MOPO. Der Lieferwagen sei durch die Wucht des Aufpralls sogar kurz selbst vom Boden abgehoben.

Schwerer Unfall in Bahrenfeld: Großvater und sein Enkel verletzt

Vier Menschen wurden dabei verletzt. Zwei von ihnen waren in einem Auto eingeklemmt und mussten befreit werden. Der 1954 geborene Mann und sein 2008 geborener Enkel wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden seien bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar gewesen, hieß es vom Feuerwehrlagedienst. Es bestand laut Polizei jedoch keine Lebensgefahr.

Weshalb der Fahrer der Kontrolle über den Lieferwagen verlor, ist bislang noch unklar. Die Unfallstelle und umliegende Straßen, darunter die Stresemannstraße und die Daimlerstraße, wurden für Aufräumarbeiten voll gesperrt. (ncd/idv)