Er braucht Hilfe: Polizei sucht nach 76-Jährigem

Die Polizei bittet um Hinweise auf der Suche nach einem seit Freitag vermissten Mann aus Marienthal. Der 76-Jährige ist dement und dringend auf Medikamente angewiesen.

Hans Jürgen Herbert Liebenow wurde zuletzt am vergangenen Freitag in seiner Pflegeeinrichtung in der Jüthornstraße in Hamburg-Marienthal gesehen. Laut Polizeiangaben ist er etwa 165 Zentimeter groß und schlank, sieht aus wie 70, hat kurze graue Haare und einen grauen Vollbart und trägt eine schwarze Lederjacke, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose mit einem auffallenden Fleck an der Hosenrückseite.

Der schwer demente und orientierungslose Mann ist dringend auf Medikamente angewiesen. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286 56789 oder in jeder Polizeidienststelle. (prei)