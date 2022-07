Dank eines Zeugen: Polizei nimmt mutmaßlichen Trickdieb fest

Die Hamburger Polizei hat am Samstag einen Mann (33) festgenommen, der eine 91-Jährige bestohlen haben soll. Ein Zeuge sah, wie er sich an der Straße Schierenberg (Rahlstedt) der Frau näherte. „Offenbar gestört von dem Zeugen, vergrößerte er den Abstand zu ihr zunächst wieder“, so ein Polizeisprecher. „Als die Frau in eine Seitenstraße abgebogen war, folgte er ihr weiter.“

Der Zeuge befürchtete, dass die alte Frau Opfer einer Straftat werden könnte und ging hinterher. Nachdem er die beiden kurzzeitig aus den Augen verloren hatte, kam ihm eine Weile später der Verdächtige entgegen. Der Zeuge sprach die 91-Jährige an. „Wie sich herausstellte, hatte der Mann sie in der Zwischenzeit unter einem Vorwand angesprochen und ihr unbemerkt das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen“, so der Polizeisprecher

Dank eines Zeugen: Polizei Hamburg nimmt Trickdieb fest

Der Zeuge verständigte die Polizei. Beamte konnten dann in Tatortnähe einen Mann festnehmen, auf den die Täterbeschreibung passte. „Der 33-Jährige gilt als dringend tatverdächtig“, so der Polizeisprecher.

Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (dg)