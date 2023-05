Werkzeugdiebe auf frischer Tat ertappt – einem Zeugen sei Dank

Beamte der Hamburger Polizei haben an der Straße Mushörn in Tonndorf zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, hochwertiges Werkzeug aus einem Handwerkerfahrzeug gestohlen zu haben. Auf die Spur der Männer kamen die Polizisten dank eines Zeugen.

Dieser hatte die Beamten am Montagabend um kurz nach 23 Uhr von dem Diebstahl berichtet. Er habe gesehen, wie sich die Männer an der seitlichen Schiebetür eines Mercedes Sprinters zu schaffen gemacht hätten. „Kurz nachdem der Zeuge die Polizei alarmiert hatte, flüchteten die beiden Männer mit einem silbernen Mercedes-Kombi“, so ein Polizeisprecher.

Zwei Männer festgenommen

Zivilfahnder der örtlichen Wache (PK 38) nahmen zwei Tatverdächtige an der Ahrensburger Straße fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 24- und einen 29-Jährigen. Der Sprecher weiter: „In dem Fluchtfahrzeug wurden mehrere hochwertige Werkzeuge gefunden, von denen einige auch dem zuvor angegangenen Sprinter zugeordnet werden konnten.“ Es hätten sich zudem Hinweise auf ein zweites, in der Nähe abgestelltes Fahrzeug ergeben, das von den Männern genutzt worden sein soll. „In dem Transporter wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut sichergestellt.“

Die Männer kamen vor einen Haftrichter. Gegen sie ermittelt nun die örtlich zuständige Kripo (LKA 152). Neben der Frage, ob die Männer noch für weitere Tate infrage kommen könnten, will die Polizei auch die genaue Herkunft der gestohlenen Werkzeuge klären. (dg)