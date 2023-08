Dank eines Hinweises: Polizei entdeckt Marihuana und Koks in Kleingärten

Offenbar wollten sie durch Arbeitsteilung ihr Geschäft möglichst geheim halten, doch die Polizei bekam einen Tipp – und nun sitzen ein Mann (54) und eine 51 Jahre alte Frau in U-Haft: Es geht um Drogenhandel im größeren Stil.

Das Drogendezernat hatte den Tipp aus dem Umfeld des 54-Jährigen bekommen. Die Ermittler wurden so auf die Spur des Mannes gebracht, der in dem Keller seiner mutmaßlichen Komplizin am Benatzkyweg in Rahlstedt Drogen gelagert und zum Verkauf portioniert haben soll.

Duo kommt in U-Haft – Zimmer des Sohnes ebenfalls gefilzt

Der Ehemann der 51-Jährigen soll zudem in seinen beiden Kleingarten-Parzellen am Bauerbergweg (Horn) ebenfalls Drogen für den Beschuldigten gelagert haben.

Bei Razzien am Donnerstag stellten die Kripo-Ermittler zusammen mit Zivilfahndern fünf Kilo Marihuana, 770 Gramm Kokain, 8600 Euro sowie eine Schreckschusswaffe und Verpackungsmaterialien sicher. „Der 54- und die 51-Jährige wurden festgenommen und am Donnerstagabend dem Untersuchungsgefängnis zugeführt“, so ein Polizeisprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: „War restlos dumm von mir“: Drei Männer sollen Corona-Hilfen erschlichen haben

Der Ehemann wurde wieder entlassen – genau wie sein Sohn (21), dessen Zimmer bei der Wohnungsdurchsuchung ebenfalls gefilzt worden war. Die Beamten hatten dort geringe Mengen Marihuana, 700 Euro und eine Schreckschusswaffe gefunden. Gegen den 21-Jährigen wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet. (dg)