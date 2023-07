Dachstuhlbrand im Hamburger Osten: Reihenhaussiedlung in Gefahr

Mit großem Sachschaden, aber zum Glück ohne Verletzte ist ein Dachstuhlbrand in einer Reihenhaussiedlung in Rahlstedt am Mittwochabend zu Ende gegangen.

Die Feuerwehr wurde am Abend in die Straße Bachstückenring in Rahlstedt gerufen. Dort quoll bereits Brandrauch aus dem Dach eines Reihenhauses. Weil die Gefahr bestand, dass sich das Feuer auf die anderen Reihenhäuser ausbreiten könnte, wurden weitere Retter alarmiert. Gemeinsam gelang es, den Brand schnell zu löschen.

Die Bewohner des Hauses blieben nach MOPO-Informationen unverletzt, sie hatten sich aus dem Haus retten können. Nun muss die Polizei die Brandursache ermitteln. (mp)