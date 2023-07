Fliegerbombe: Entschärfung beginnt mit Verzögerung – Stillstand in Wilhelmsburg

Im Bereich der ehemaligen Wilhelmsburger Reichsstraße ist am Mittwoch ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die britische 1000-Pfund-Bombe soll noch am Abend entschärft werden. Gleichzeitig hadern die Retter mit einer digitalen Begrenzung, die für großen Unmut sorgt.

Den Fund machte eine Sondierungsfirma gegen 13.45 Uhr im Bereich der ehemaligen Wilhelmsburger Reichsstraße. In der Umgebung liegen mehrere Industrie- und Firmengebäude, aber auch Wohnhäuser. Es handelt sich um eine 1000 Pfund schwere britische Fliegerbombe, erklärte die Feuerwehr.

Blindgänger in Wilhelmsburg: 500 Meter Sperrradius

Der Bereich um den Fundort wird für die Entschärfung in einem Radius von 500 Metern gesperrt – die B75 und die Gleise von S- und Fernbahn liegen zwar knapp außerhalb des Sperrradius, aber noch im Warnradius. Deswegen werden sowohl die Hauptverkehrsstraße als auch Fern- und S-Bahngleise während der Entschärfung gesperrt.

Wie viele Menschen während der Entschärfung ihre Wohnung verlassen müssen, steht derzeit noch nicht fest. Eine Notunterkunft wurde in der Stadtteilschule am Stübenhofer Weg eingerichtet. Die Entschärfung soll noch am Abend durchgeführt werden. Die Feuerwehr rechnet mit einem Beginn der Arbeiten nicht vor 20 Uhr.

Weil immer wieder Menschen durch das Sperrgebiet laufen, verzögert sich die Entschärfung. Seit 20 Uhr hält aus diesem Grund auch die S-Bahn nicht mehr an der Station Wilhelmsburg: Dort würden „sonst zu viele Menschen aussteigen und in den Gefahrenbereich laufen“, so die Feuerwehr. Gegen 20.50 Uhr wurde als eine der letzten vorbereitenden Maßnahmen für die Entschärfung der Verkehr auf der Schiene komplett unterbrochen.

Twitter sperrt Feuerwehr aus: Ärger bei Hamburger Rettern

Ärger gibt es bei der Feuerwehr Hamburg im Zusammenhang mit der Entschärfung auch aus anderen Gründen Der Twitter-Account der Retter ist auf einmal „blind“: Man habe das „Zugriffslimit“ erreicht und würde deswegen keine weiteren Tweets mehr angezeigt bekommen.

„Ist das jetzt euer Ernst, Twitter?!“, fragt die Feuerwehr erbost. Elon Musk hatte vor einigen Tagen die Anzahl der Tweets, die Nutzer pro Tag abrufen können, drastisch begrenzt. Die Maßnahme sorgte bereits für viel Spott und Ärger. Jetzt auch in Hamburg. (mp)