Villa in Flammen – Großeinsatz der Feuerwehr in Hamburg

Die Feuerwehr bekämpft derzeit einen Dachstuhlbrand in einer Villa in Hausbruch. Zunächst sah alles nach einem normal verlaufenden Einsatz aus, doch dann gerieten die Flammen außer Kontrolle.

Der Notruf erreichte die Feuerwehr um kurz nach 9 Uhr. Der Anrufer meldete dichten Qualm aus dem Dach einer Villa am Schanzengrund. Als der Löschzug der Feuerwache Süderelbe am Einsatzort eintraf, loderten bereits Flammen. Das Gebäude liegt weit abgelegen und ist umgeben von hohen Bäumen. Aus diesem Grund hatten die Retter zunächst Mühe an den Brandherd zu gelangen.

Löscharbeiten bei hohen Temperaturen – Retter schnell erschöpft

Und das hatte Folgen. Die Flammen fraßen sich Stück für Stück weiter und erfassten kurz darauf den gesamten Dachstuhl. Immer mehr Verstärkung wurde angefordert. Auch, weil die Feuerwehrmänner bei den derzeit hohen Temperaturen schnell erschöpft sind und abgelöst werden müssen. Rund 60 Retter waren auch am Nachmittag noch im Einsatz. Einer von ihnen musste mit Kreislaufbeschwerden ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren 170 Feuerwehrleute gefordert.

Wie das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Brandermittler der Polizei konnten aufgrund der noch laufenden Löscharbeiten ihre Arbeit noch nicht aufnehmen. Der Schaden wird nach MOPO-Informationen in die Hundertausende Euro gehen.