Feuerdrama in Hamburg: Frau stirbt in den Flammen

Drama in Niendorf: Am frühen Morgen ist in einem Reihenhaus am Nordalbingerweg ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau kam dabei ums Leben.

Laut eines Feuerwehrsprechers wurde der Alarm um 7.52 Uhr ausgelöst. Im Dachstuhl eines Reihenhauses mit fünf Wohneinheiten am Nordalbingerweg in Niendorf sei ein Feuer ausgebrochen.

Drei Löschzüge machten sich sofort auf den Weg zu dem brennenden Haus, wo sich die Flammen bereits weiter ausgebreitet hatten.

Doch für eine alte Dame kam jede Rettung zu spät. Die 83-Jährige wurde leblos geborgen. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Ihre Angehörigen wurden vor Ort seelsorgerisch betreut. (mp)