Stadtvilla brennt, Bewohnerin (92) verletzt: Feuerwehreinsatz in Nobelviertel

Großeinsatz für die Feuerwehr in Othmarschen: Mehrere Notrufe meldeten am frühen Samstagmorgen Flammen, die aus dem Dach einer Villa mit mehreren Wohnungen in der Gottorpstraße schlugen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte das Feuer sich bereits über den gesamten Dachstuhl des dreigeschossigen Gebäudes ausgebreitet.

Mit zwei Feuerlöschzügen rückten die Retter aus, bekämpften den Brand von der Vorder- und der Rückseite, von innen und außen, unterstützt durch eine Drehleiter. Schließlich gelang es den Atemschutztrupps, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg – Dach eines Hauses in Flammen

Während des Einsatzes musste eine Bewohnerin (92) mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Einsatzkraft erlitt Kreislaufbeschwerden und wurde ebenfalls zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Widerlicher Übergriff bei Physiotherapie: Angeklagter sagt vor Gericht nur ein Wort

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden große Teile des Daches aufgenommen, um versteckte Glutnester sicher löschen zu können. Insgesamt waren 51 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Groß Flottbek und des Rettungsdienstes an dem Einsatz beteiligt. Die Ursache des Feuers wird nun von den Behörden untersucht.