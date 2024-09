Cyclassic in Hamburg: Diese Straßen werden gesperrt

Am kommenden Wochenende startet in Hamburg das Großevent „BEMER“ Cyclassics. Die Polizei rechnet mit rund 11.500 Teilnehmern. Dazu werden weitere Tausende von Menschen dem Spektakel an der Rennstrecke beiwohnen wollen. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Am Sonntag wird das beliebte Jedermann-Rennen in der Hansestadt stattfinden. Der Start wird gegen 7.30 Uhr erfolgen. Doch schon ab 4.30 Uhr sollen Sperrungen auf der Rennstrecke eingerichtet werden.

Umfangreiche Straßensperrungen im Stadtgebiet

Hiervon betroffen ist zunächst der Bereich An der Alster, Kennedybrücke, Alsterglacis und Theodor-Heuß-Platz. Weitere Sperrungen wird es entlang der Rennstrecke, insbesondere im Hamburger Westen und in Teilen von Schleswig-Holstein, geben.

Die Zufahrt zum Hamburger Flughafen soll laut Polizei aber gewährleistet sein. Die Sperrungen werden voraussichtlich bis ca. 16 Uhr andauern. Unter der Rufnummer 0151-25548542 hat der Veranstalter eine Service-Hotline eingerichtet. Die Polizei ist unter Tel. (040) 4286 56565 und der HVV unter Tel. (040) 19449 erreichbar.

Die Polizei bittet Besucher aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen darum, auf den Schienenverkehr auszuweichen oder zu Fuß oder per Rad anzureisen. Andere Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich um die Rennstrecke großräumig umfahren.