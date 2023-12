Dreister Dieb mietet Carsharing-Autos – und schlachtet sie aus

Einen Schaden von rund und 130.000 Euro hat ein mutmaßlicher Autoteile-Dieb in Hamburg angerichtet – und das ist vielleicht noch nicht alles. Seine Masche: Er mietete Sharing-Fahrzeuge an und baute dann in aller Ruhe teure Teile aus.

Am vergangenen Donnerstag wurde der 28-Jährige in Geesthacht verhaftet, wie die Polizei am Dienstag bekanntgab. Ermittler hatten nach ihm gefahndet, nachdem Ende vergangenen Jahres drei Sharing-Anbieter Anzeige erstattet hatten: Insgesamt sieben Autos – Audi, BMW, Seat und VW – seien gemietet und nicht bezahlt worden.

Und dann fehlten in den Wagen auch noch hochwertige Teile wie Lenkräder und Steuerungselemente. Der Wert: schätzungsweise 130.000 Euro.

Hamburg: Mann soll Autos gemietet und Teile geklaut haben

Der Verdächtige soll in Heimfeld, auf der Veddel und in Wilhelmsburg aktiv gewesen sein. Er hatte laut Polizei die Personalien Nichtsahnender genutzt, die er sich offenbar unter einem Vorwand erschlichen hatte.

Nachdem der Mann Anfang Oktober weitere drei Autos gemietet und daraus Teile gestohlen haben soll, gelang es der Kripo am vergangenen Donnerstag, ihn zu lokalisieren. Die Beamten fanden den Verdächtigen in einem angemieteten Sharing-Wagen.

Der Beschuldigte sitzt jetzt im Untersuchungsgefängnis. Die Staatsanwaltschaft und das LKA ermitteln auch, ob der 28-Jährige für weitere ähnliche Taten verantwortlich ist. (mp)