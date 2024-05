Mitten in der Nacht: Meterhohe Flammen und schwarze Rauchwolke in Hamburg

Ein ausgedehnter Brand in Bergedorf beschäftigte in der Nacht die Feuerwehr Hamburg: Beinahe hätte das Feuer von einem Carport auf ein Wohnhaus übergegriffen.

Als die Einsatzkräfte gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Mittwoch an den Oberen Landweg gerufen werden, schlagen schon hohe Flammen aus dem Carport, einen Kleintransporter haben die Flammen ebenfalls erfasst. Dicker, schwarzer Rauch steigt auf. Es besteht akute Gefahr, dass sich das Feuer in Bergedorf auf das Wohnhaus ausbreitet, mehrere Scheiben sind bereits geborsten.

Feuer Bergedorf: Vier Hunde gerettet – Polizei ermittelt

Während die menschlichen Bewohner es nach Angaben eines Fotografen vor Ort noch geschafft hatten, sich ins Freie zu retten, harrten ihre tierischen Mitbewohner weiter im vom Feuer bedrohten Haus aus.

Insgesamt vier Hunde retteten die Einsatzkräfte, außerdem gelingt es ihnen, das Feuer einzudämmen. Nach stundenlanger Löscharbeit ist klar: Das Haus bleibt bewohnbar – vom Carport stehen jedoch nur noch rauchende Trümmer.

Laut Polizei wurden insgesamt drei Autos durch das Feuer beschädigt, die Ursache ist noch völlig unklar. Die Spezialisten der Kripo haben die Brandermittlungen übernommen. (mp)