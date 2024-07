Carport-Brand in Jenfeld: Wohnhaus in Gefahr

Eine dunkle Rauchsäule zog am Freitagabend über Jenfeld: Ein Carport war in Brand geraten. Die Flammen bedrohten auch das angrenzende Wohnhaus. War es Brandstiftung?

Gegen 22.20 Uhr am Freitag eilte die Feuerwehr zu einem Wohnhaus in die Glogauer Straße (Jenfeld), wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagediensts sagt. In dem angrenzenden Carport loderten Flammen, dunkler Rauch zog über die Nachbarschaft. Die rund 16 Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle: Bereits um 22.35 Uhr war das Feuer gelöscht.

Brand in Jenfeld war schnell gelöscht

Ein Übergreifen auf das Wohnhaus oder eine angrenzende Garage konnte ebenfalls verhindert werden. Demnach beschränkt sich der Sachschaden auf das abgebrannte Carport-Dach. Auch das Hausdach wurde durch den angefallenen Ruß beschädigt – die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Das Auto der Bewohner, welches vor dem Carport geparkt stand, blieb anscheinend unbeschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Protest nach Schließung der Blauen Moschee: „Uns wurde dieser Ort einfach genommen“

Zunächst sei noch ein Rettungswagen für den Hausbewohner gerufen worden. Dieser wurde dann aber doch nicht mehr benötigt und noch vor seiner Ankunft wieder zurückgerufen. Wie eine Sprecher des Polizei-Lagediensts sagt, kann Brandstiftung als Ursache des Feuers nicht ausgeschlossen werden. Es könne sich aber auch nur um einen technischen Defekt gehandelt haben. Die Brandermittlungen übernehmen Mitarbeiter des Landeskriminalamts. (mwi)