Schlimmer Zwischenfall in Barmbek-Nord: Hier attackierte am Dienstagnachmittag ein Fahrgast einen Busfahrer während der Fahrt – dabei ging auch eine Scheibe zu Bruch. Der Busfahrer reagierte schnell.

Der Vorfall geschah gegen 17.24 Uhr am Bahnhof Barmbek. Dort war ein Bus der Hochbahn unterwegs, als es im Kreisel, der den Wiesendamm mit der Fuhlsbüttler Straße verbindet, zum Eklat kam. Ein Fahrgast griff den Busfahrer aus bislang unbekanntem Grund an. Der Fahrer trat geistesgegenwärtig auf die Bremse, sodass der Angreifer von der Fliehkraft zu Boden geworfen wurde und gegen die Verglasung der Fahrgasttür knallte. Diese wurde dabei zerstört.

In Hamburg: Mann greift Busfahrer während der Fahrt an

Binnen weniger Minuten war die Polizei am Einsatzort. Auch zwei Rettungswagen und vorsichtshalber der Notarzt rückten an. Die Retter versorgten den verletzten Angreifer. Danach kam er in eine Klinik. Weitere Fahrgäste blieben unverletzt. Ersten Informationen zufolge soll der Mann alkoholisiert gewesen sein. Warum er den Busfahrer angegriffen hat, wird ermittelt.