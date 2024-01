Busfahrer in Hamburg angegriffen und verletzt – Täter flüchtig

In Harburg ist ein Busfahrer angegriffen und verletzt worden. Zuvor hatte der Täter auf den stehenden Bus eingeschlagen. Er flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte die Polizei den Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr an der Moorstraße beim dortigen Phoenix-Center ereignet haben soll. Ein etwa 20-jähriger Mann soll dort auf den an der Haltestelle stehenden Bus eingeschlagen haben.

Hamburg: Busfahrer mit blutiger Gesichtsverletzung in Klinik

Als der Busfahrer ausstieg, um mögliche Schäden zu begutachten, wurde er angegriffen. Dabei erlitt er blutende Verletzungen im Gesicht, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Streifenwagen fahndeten vergeblich nach dem Täter.

Er ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat dunkle Haare. Er trug einen hellblauen Jogginganzug. Hinweise an die Polizei unter Tel. (040) 4286-56789.