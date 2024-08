In Hamburg: Bus rammt Porsche mitten im Feierabendverkehr

Unfall in Rotherbaum mitten im Feierabendverkehr: Am Donnerstagabend kracht ein Linienbus auf der ohnehin viel befahrenen Grindelallee in die Seite eines Porsche-SUV. Es gibt zwei Verletzte.

Bei dem Unfall an der Ecke Beim Schlump stießen ein Bus der Hochbahn-Linie 4 und ein Porsche Macan gegen 18.18 Uhr zusammen, wie ein Sprecher des Lagedienstes zur MOPO sagte. Fotos zeigen den Luxus-SUV, der seitlich vor der Front des Busses steht. Ob es dem Unfall ein verbotenes Wendemanöver vorausgegangen war, ist noch unklar.

Fest steht: Bei einem Blechschaden blieb es nicht. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, eine weitere zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort behandelt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. (jv)