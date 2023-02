Bus legt Notbremsung ein – Mädchen und Junge verletzt

Eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger sind bei der Notbremsung eines Busses in Bergedorf am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Das Mädchen musste mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 13.20 Uhr ereignete sich nach Angaben der Polizei die Notbremsung. Kurz nach dem Abbiegen kam der Bus der Linie 535 abrupt im Dreieichenweg zum Stehen. Warum der Fahrer oder die Fahrerin die Notbremsung einlegte, ist bislang unklar.

Eine 15-jährige Schülerin erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und musste ins Krankenhaus Wilhelmstift gebracht werden. Ein 16-jähriger Schüler erlitt eine blutende Wunde an der Hand, die vor Ort von den Rettungskräften versorgt werden konnte. (abu)