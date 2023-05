Bundespolizei nimmt stark betrunkene Frau in Gewahrsam

Eine 46 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend von Bundespolizisten am Bahnhof Altona in Gewahrsam genommen worden: Ein Zugbegleiter entdeckte die Frau in einem ICE-Abteil auf der Fahrt von Göttingen nach Hamburg.

„Da alkoholbedingt keine Kommunikation mit der 46-Jährigen möglich war, wurde die Bundespolizei nach Einfahrt des Zuges im Bahnhof Altona um Unterstützung gebeten“, so Bundespolizei-Sprecher Rüdiger Carstens. Die Frau sei offensichtlich orientierungslos gewesen. Sie habe nicht gewusst, in welchem Bahnhof sie sich befindet. „Allein konnte die Frau aus dem Kreis Bielefeld ihren Weg nicht mehr fortsetzen.“

Hohe Promillezahl gemessen

Gestützt kam sie mit zur Wache. Das Ergebnis eines dort durchgeführten Atemalkoholtests: 3,49 Promille. Eine Ärztin stellte die sogennannte Gewahrsahmsfähigkeit der Frau fest. Carstens: „Im Anschluss bekam die Frau in einer Zelle der Bundespolizei ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.“

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eröffnet: Sie hatte keinen gültigen Fahrschein. (dg)