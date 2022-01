Überfall in der Hamburger HafenCity: Am späten Mittwochabend schlagen zwei Täter einen 62-Jährigen vor seinem Wohnhaus zusammen, rauben eine große Menge Bargeld sowie Uhren und Schmuck. Doch der Mann nimmt die Verfolgung auf.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch um 22.13 Uhr vor einem Wohnhaus an der Straße Am Kaiserkai in der HafenCity. Der Mann sei laut Eigenaussage beim Betreten des Hauses von zwei Männern mit Sturmhauben angegriffen worden, teilte der Lagedienst der Polizei Hamburg der MOPO mit.

Die Täter schlugen ihr Opfer den Angaben zufolge mit einer Schusswaffe auf den Kopf und raubten ihm einen fünfstellige Geldsumme sowie mehrere hochwertige Uhren und Schmuck. Trotz Platzwunden am Kopf nahm der 62-Jährige die Verfolgung auf. Daraufhin wurde er erneut geschlagen und getreten.

Brutaler Raubüberfall in Hamburger HafenCity

Die Täter entkamen. „Im Rahmen einer Fahndung mit zehn Funkstreifenwagen wurde ein Fahrzeug kontrolliert“, sagt der Beamte des Lagedienstes. „Dabei wurden zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren als Tatverdächtige festgenommen.“ Möglicherweise sei auch Stehlgut im Wagen gefunden worden.

Der 62-Jährige kam in ein Krankenhaus. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen schweren Raubes ermittelt.