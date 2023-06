Brutaler Räuber schlägt 72-Jährigen an der Haustür nieder: Foto-Fahndung

Ein unbekannter Täter hat in Bramfeld einen 72-Jährigen bis an dessen Haustür verfolgt, ihn dort niedergeschlagen und bestohlen. Jetzt fahndet die Polizei Fotos nach dem Räuber.

Der 72-Jährige ist laut Polizei am 14. April zunächst mit der Bahn und später mit einem Bus gefahren. Am Bramfelder Dorfplatz stieg er aus und ging die letzten Meter zu Fuß nach Hause an der Bramfelder Chaussee. Was er nicht wusste: Er wurde die ganze Zeit beobachtet und verfolgt.

Bramfeld: Täter verfolgte sein Opfer über längere Zeit

Der Verfolger soll den Mann dann um 18.35 Uhr angegriffen haben, als dieser gerade seine Haustür aufschloss. Der 72-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Täter erbeutete eine rund 800 Euro teure Prada-Geldbörse, in der sich aber nur wenig Bargeld befand, und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Einkaufszentrum.

Die Polizei fahndet nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera in einem öffentlichen Verkehrsmittel nach ihm. Beschrieben wird der Mann so: Er ist ca. 28 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und trug zum Zeitpunkt des Überfalls einen Vollbart. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789. (ruega)