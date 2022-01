Passanten haben am Mittwochmorgen in Hamm für die Festnahme eines mutmaßlichen Räubers gesorgt. Der soll zuvor im Fahrstuhl einer U-Bahn Station einen älteren Mann bedroht und ihm die Geldbörse geraubt haben.

Zu der Tat kam es gegen 10 Uhr am U-Bahnhof Rauhes Haus. Hier soll der 26-Jährige Täter einem Senior (75) in den dortigen Fahrstuhl gefolgt sein und ihn hier mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute, dem Portemonnaie des betagten Opfers, in Richtung Hammer Berg.

Passanten nehmen Verfolgung auf und halten Täter fest

Durch Hilferufe des Opfers wurden Passanten auf den Vorfall aufmerksam und nahmen die Verfolgung auf. Während seiner Flucht soll der Räuber zwei junge Frauen mit dem spitzen Gegenstand bedroht haben. Einer der Verfolger (29) holte den Flüchtigen ein, überwältigte ihn und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Beamten zwei Nagelscheren, ein aufgeklapptes Taschenmesser und die Geldbörse des Opfers. Der mutmaßliche Täter kam vor den Haftrichter.