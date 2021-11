Bei einem Brand in Lohbrügge ist am Sonntagmorgen ein Mann verletzt worden. In einer Hochhaus-Wohnung war eine Matratze in Brand geraten, starker Qualm versperrte den Fluchtweg durch das Treppenhaus. Die Feuerwehr rettete einen Bewohner, er kam in die Klinik.

Mehrere Notrufe gingen gegen 9.30 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Bewohner eines Hochhauses am Röpraredder meldeten starken Qualm aus einer Wohnung im 5. Obergeschoss. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war das Treppenhaus bereits stark verqualmt. Ein Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung.

Das könnte Sie auch interessieren: 22 Verletzte bei Busunfällen in Hamburg

Bewohner mit Rauchvergiftung in Klinik

Wie die Polizei bestätigte, war in der Wohnung eine Matratze in Brand geraten. Das Feuer hatten die Retter rasch gelöscht. Durch Qualm und Ruß entstand jedoch hoher Sachschaden. Nachdem der verletzte Bewohner vom Rettungsdienst versorgt wurde, kam er in eine Klinik.