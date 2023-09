Meterhohe Flammen auf U4-Baustelle in Hamburg – Polizei hat schlimmen Verdacht

Auf dem Baustellen-Gelände der neuen U-Bahn-Linie U4 am Sandkamp in Horn ist in der Nacht zu Samstag ein Brand ausgebrochen. Für die Feuerwehr war es ein langer Einsatz. Die Polizei schließt nicht Brandstiftung aus.

Um kurz vor 2 Uhr informierten Anwohner die Einsatzkräfte: Meterhohe Flammen würden von einem Haufen Schutt ausgehen, hieß es. Vor Ort konnten Feuerwehrkräfte den Brand schnell lokalisieren und bestätigen.

Hamburg-Horn: Bahnschwellen brennen lichterloh – mühsame Löscharbeiten

Allerdings brannte kein Schutt, sondern hatten Bahnschwellen Feuer gefangen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die Holzbohlen ineinander verkeilt waren und die Kräfte nur mühsam an jedes noch so kleine Glutnest kamen. Sie verwendeten Wasser und Schaum. Auch ein Radlader des Technischen Hilfswerks (THW) kam zum Einsatz. Verletzt worden sei niemand, so ein Sprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Spanien-Urlaub: Hamburger Polizist rettet Freund und Kind (9) vorm Ertrinken

Da das Baustellen-Areal eingefriedet ist und die Bahnschwellen theoretisch schwer brennbar sind und sich in aller Regel nicht selbst entzünden, geht die Polizei von einer mutmaßlichen Brandstiftung aus. Mögliche Motive sind aber noch unklar. Ein Sprecher: „Die Ermittlungen in der Sache laufen und dauern an.“ (dg)