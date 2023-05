Brandstiftung? Auto und Müllunterstand stehen in Flammen

An der Österstraße in Meldorf (Kreis Dithmarschen) hat am frühen Samstagmorgen ein Auto in Flammen gestanden. Die freiwilligen Feuerwehren waren im Großeinsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Um kurz vor zwei Uhr gingen mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale ein: Ein geparktes Auto – zunächst war es noch weiß, später durch die Flammen und den Ruß färbte es sich schwarz – brenne, die Flammen würden auch auf einen Müllunterstand übergreifen.

Auto brannte komplett aus

Die Lage bestätigte sich, als die ersten Retter vor Ort eintrafen. Unter Atemschutz bekämpften die rund 30 Retter die Flammen, ein Übergreifen auf einen nahegelegnen Schuppen wurde verhindert. Das Auto dagegen brannte komplett aus, genauso der Müllunterstand, von dem nur noch wenig übrig blieb. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Die Polizei, die die Straße für die Löscharbeiten sperrte, übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten schließen Brandstiftung nicht aus. Wie hoch der Sachschaden ist, der durch das Feuer entstand, war zunächst unklar. (dg)