Feuer zerstört Kiosk und Auto in Hamburg

Die Feuerwehr ist am Freitagabend erneut zu einem Brand an der Bornheide ausgerückt. Anwohner hatten einen brennenden Kiosk gemeldet. Nicht der erste Brand in der Straße: In den vergangenen Wochen wurde immer wieder in Treppenhäusern gezündelt.

Der Notruf erreichte die Einsatzzentrale der Feuerwehr gegen 21.30 Uhr. Anwohner der Bornheide meldeten einen Brand in einem Kiosk Ecke Böttcherkamp. Außerdem sei ein davorstehendes Auto ebenfalls in Flammen aufgegangen, hieß es weiter. Ein Löschzug und eine Freiwillige Feuerwehr rückten an.

Lurup: Kiosk und Auto in Flammen – Polizei ermittelt

Die Brände hatten die Retter rasch unter Kontrolle. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Polizei hat den Tatort beschlagnahmt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Zuletzt war Mitte April binnen weniger Stunden in drei Treppenhäusern gezündelt worden. Eine Bewohnerin und ein Feuerwehrmann wurden dabei verletzt. Die Straße Bornheide verbindet die Stadtteile Lurup und Osdorf.