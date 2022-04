Die Hamburger Feuerwehr ist am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag mehrere Male nach Osdorf ausgerückt. Dort hatte es an der Bornheide gleich drei Mal im selben Bereich gebrannt. Die Polizei ermittelt.

Zuerst waren die Retter um 22.25 Uhr von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses gerufen worden. Es brannte Unrat und Papier im Treppenhaus. Das Feuer war schnell gelöscht, die Beamten rückten wieder ab.

Brandserie in Hamburg: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Etwas mehr als zwei Stunden später ein erneuter Notruf: Schon wieder soll es an der Bornheide brennen, erneut kokeln Unrat und Papier, diesmal nur ein paar Hausnummern vom ersten Tatort entfernt. Dasselbe passierte noch einmal um 7 Uhr morgens. Bei dem letzten Einsatz wurde eine Bewohnerin und der Zugführer der Feuerwache Osdorf leicht verletzt: Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung, er Schnittwunden. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. (dg/rüga)