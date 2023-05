Brandserie in der Hamburger Innenstadt – Feuerwehr im Dauereinsatz

Drei Brände innerhalb kürzester Zeit: Die Hamburger Feuerwehr war in der Nacht zu Samstag in der Altstadt im Dauereinsatz – mehrere Mülleimer brannten, die Polizei ermittelt. War es Brandstiftung?

Die Serie startete um 2 Uhr an der Rosenstraße: Ein Mülleimer brannte auf offener Straße, wie ein Sprecher des Lagedienstes bestätigte. Die Beamten löschten die Flammen und wurden kurz darauf gleich zum nächsten Einsatz gelotst.

Brandmeldeanlage ausgelöst

Nur wenige Hausnummern weiter brannte erneut ein Mülleimer, diesmal ein an einer Hauswand installierter. Auch dieses Feuer war zwar schnell gelöscht – aber trotzdem sollte es nicht der letzte sein: Auch ein Müllunterstand an einem Hotel an der Straße Brandsende wurde vermutlich mutwillig angezündet. „Durch den Brand wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst“, so der Sprecher weiter. Verletzt worden sei durch die drei Feuer aber niemand.

Die Polizei fahndete in der Innenstadt nach möglichen Brandstiftern – am Ende ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun zur genauen Ursache und prüft dabei auch den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. (dg/rüga)