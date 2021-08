Die Brandserie in Altona-Altstadt reißt nicht ab: In der Nacht zu Samstag gab es schon wieder Feueralarm im Neuen Forum Altona. Seit Januar 2020 rückte die Feuerwehr bereits mehrfach zu dem Gebäude an, einmal lösten die Kräfte sogar die dritte Alarmstufe aus.

Die unheimliche Brandserie begann im Januar 2020. Gegen 17.40 Uhr drang plötzlich dunkler Qualm aus der Tiefgarage der kleinen Ladenzeile mit einem Discounter und einer Drogerie an der Großen Bergstraße. Auch das angrenzende Hochhaus war stark verqualmt. Die Feuerwehr löste die 3. Alarmstufe aus und rückte mit rund 70 Rettern an.

Unbekannte hatten hier Sperrmüll und Teppichrollen angezündet. In den verwinkelten Gängen im Keller hatten die Retter große Mühe, an den Brandherd zu gelangen.

Brandserie in Einkaufsmeile in Hamburg-Altona

Vier Tage später dann wieder Großalarm: Gegen 20.30 Uhr wurde ein erneuter Brand im Kellergeschoss gemeldet. Diesmal wurde Feuer in mehreren Kellerverschlägen gelegt.

Ein paar Tage später mussten die Retter erneut anrücken, um einen brennenden Kellerverschlag zu löschen. Seitdem kam es immer wieder zu weiteren kleineren Bränden dort. Der Schaden beträgt nach MOPO Informationen inzwischen mehrere hunderttausend Euro.

Am Samstag der vergangenen Woche ging gegen 3.40 Uhr erneut ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Im Untergeschoss der dort gelegenen Tiefgarage stand ein Wohnmobil in Flammen. Der größte Teil des Brandes wurde von der ausgelösten Sprinkleranlage gelöscht.

In der Nacht zum heutigen Samstag gab es wieder Feueralarm: Gegen 2.15 Uhr wurde ein brennender Pkw im 2. Untergeschoss der Tiefgarage gemeldet. Auch hier sorgten Hitze, Qualm und Ruß für enormen Schaden. Den Brand hatten die Retter nach gut einer Stunde unter Kontrolle.

Brandserie in Hamburg-Altona: Ermittlungen auf Hochtouren

Auch in dem neuesten Fall kann die Polizei vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen. Die Ermittlungen in allen Fällen laufen auf Hochtouren.