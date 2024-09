Brand in Süßwarenfabrik: Mitarbeiter versuchen Feuer zu löschen

In der Nacht fängt plötzlich eine Anlage in einer Lebensmittelfabrik im Hamburger Norden Feuer. Die Mitarbeiter wollen das Feuer noch löschen. Die Feuerwehr holt sie aus dem Gebäude.

Das Feuer brach in einer Absauganlage für Nussschalen aus. Betriebsangehörige der Süßwarenfabrik am Essener Ring in Langenhorn hätten noch versucht, das Feuer zu löschen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Drei Menschen ins Freie gebracht

Die Einsatzkräfte halfen drei Menschen aus dem Gebäude. Von ihnen habe keiner ins Krankenhaus gewollt.

Die komplizierteren Löscharbeiten an der Nussschalen-Absauganlage konnten rund eineinhalb Stunden nach dem Ausbruch des Feuers abgeschlossen werden. Den Angaben zufolge waren rund 30 Feuerwehrleute im Einsatz. (dpa/mp)