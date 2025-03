Feuer in Hamburg: Mann aus Haus gerettet

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr nach Rahlstedt gerufen: Aus dem ersten Stock eines Wohnhauses drang Rauch. Ein Mann musste aus dem brennenden Gebäude gerettet werden.

Gegen kurz nach 18 Uhr erreichte die Feuerwehr ein Notruf: In der Küche eines Wohnhauses an der Straße Redderblock brannte es. Noch während sich die Einsatzkräfte auf den Weg zu dem Wohnhaus machten, wurde ihnen mitgeteilt, dass sich auch noch eine Person in dem Haus aufhält.

Mann wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Mann wurde gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO sagte. Ob es sich dabei auch um den Bewohner des Hauses handelt, konnte nicht offiziell gesagt werden.

Um kurz vor 19.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer bereits so gut wie gelöscht und widmeten sich den Nachlöscharbeiten. (mwi)