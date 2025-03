Auf Höhe der Elbphilharmonie: Wasserleiche aus Elbe geborgen

An der Elbphilharmonie (HafenCity) ist es am Samstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Passanten hatten eine leblose Person in der Elbe gemeldet. Die Einsatzkräfte bargen den Leichnam.

Gegen 11.45 Uhr hatten Passanten den Notruf gewählt und in Höhe des Platzes der Deutschen Einheit eine im Wasser treibende Person gemeldet. Die Feuerwehr rückte an. Auch die Wasserschutzpolizei war im Einsatz.

Zufahrt zur Elbphilharmonie gesperrt

Laut dem Lagedienst der Polizei sei eine leblose Person aus der Elbe geborgen worden. Sie kam in das Institut für Rechtsmedizin. Für die Dauer des Einsatzes war die Zufahrt zur Elbphilharmonie gesperrt. Auf Social-Media-Kanälen wurde verbreitet, dass die Elphi geräumt worden sei. Das war laut Polizei nicht der Fall.