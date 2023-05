Brand in Pflegeheim: Feuerwehr rettet drei Menschen

Im dritten Stockwerk eines Pflegeheims an der Straße Rabenhorst (Wellingsbüttel) ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen: Drei Menschen, darunter zwei Pflegekräfte, wurden durch den Brand verletzt.

Um kurz vor 16 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Und auch auf der Anfahrt erhielten die Kräfte noch weitere Meldungen zu dem Brand in dem Pflegeheim. Feuerwehrsprecher Christian Grün: „Die Anrufer meldeten eine starke Verrauchung und gaben an, dass sich noch elf Personen in diesem Bereich befinden würden.“

Leitstelle erhöht die Alarmstufe

Die Leitstelle erhöhte daraufhin die Alarmstufe, schickte weitere Kräfte los. Vor Ort gingen die Retter ins Gebäude, brachten zwei Pflegekräfte und eine dort wohnende Person ins Freie. Die Verletzten seien versorgt worden, so Grün.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr Einsätze als je zuvor für die Feuerwehr: „Die Situation ist beschissen“

Das Feuer in einem der Zimmer der Einrichtung war schnell gelöscht, ein Übergreifen auf andere Zimmer konnte die Feuerwehr abwenden. Die Ursache für das Feuer war eine in Brand geratene Matratze. Die Polizei ermittelt. (dg)