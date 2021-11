Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr: In einer Tiefgarage am Furtweg in Eidelstedt ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Retter erhöhten die Alarmstufe als es hieß, dass sich möglicherweise Menschen in der Garage befinden.

Die Leitstelle schickte deshalb ein Großaufgebot an Kräften an die Einsatzstelle.

Brand in Hamburger Tiefgarage: Feuerwehr im Großeinsatz

Mit zwei sogenannten Strahlrohren war der Brand schnell gelöscht. Ersten Informationen zufolge brannten offenbar Unrat und Teile einer Elektroanlage. Verletzt wurde niemand. Die Tiefgarage wurde vor Einsatzende noch belüftet.

Die Hamburger Polizei übernahm daraufhin die Ermittlungen vor Ort. Noch ist die Brandursache unklar. (dg)