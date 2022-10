Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr an der Holtenklinker Straße in Bergedorf: Am Montagmorgen ist den Beamten dort ein Feuer in einer der Dachgeschosswohnungen gemeldet worden. Das Haus wurde evakuiert.

Die betroffene Wohnung habe in „voller Ausdehnung“ gebrannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr ließ eine Drehleiter ausfahren, um an den Brandherd zu gelangen. Auch Teile des Dachs wurden entfernt.

Brand in Hamburger Wohnung: Haus evakuiert, zwei Verletzte

„Die zwei Bewohner der Wohnungen kamen mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus“, so der Sprecher. Auch die übrigen Bewohner des Hauses seien zunächst vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. „Sie konnten jedoch wieder in ihre Wohnungen zurück, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte.“

Die Brandursache und die durch den Feuer entstandene Schadenshöhe sind noch unbekannt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen vor Ort. Die Holtenklinker Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. (dg)