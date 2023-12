Großeinsatz in Hamburger Industriegebiet: Feuer bei Recyclingbetrieb

In Rothenburgsort ist es am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem Unternehmen für Plastik-Recycling war ein Brand in einer Abgasanlage ausgebrochen. Rund 40 Retter waren im Einsatz.

Wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagediensts auf MOPO-Nachfrage mitteilte, wurde der Brand um 10.45 Uhr gemeldet. Weil eine rasche Brandausbreitung nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten mehrere Löschzüge und Sonderfahrzeuge an.

Kurzzeitige und starke Rauchentwicklung

Bei Eintreffen der Retter an der Straße Mühlenhagen wurde ein Brand in der Abgasrückführungsanlage festgestellt. „Kurzzeitig wurde eine starke Verqualmung festgestellt“, teilte der Lagedienst mit. „Es bestand jedoch keine Gefahr für die Umwelt oder Personen.“

Nach gut 60 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Mit Hilfe von Angestellten konnte der Brandherd erreicht und gelöscht werden.