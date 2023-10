Brand bei Airbus in Hamburg – Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Auf dem Gelände des Airbus Werks in Finkenwerder ist es am Sonntagmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Lackierhalle wurde eine Verqualmung gemeldet.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 7.50 Uhr zu dem Werksgelände an der Straße Kreetslag gerufen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, hatten Mitarbeiter des Flugzeugherstellers eine Verqualmung in der Lackierhalle gemeldet. Mehrere Löschzüge und die Werksfeuerwehr rückten an.

Airbus in Hamburg: Verqualmung in Lackierhalle

Laut dem Sprecher war in einem Schaltschrank ein Schmorbrand entstanden. Dadurch kam es zu einer Verqualmung.

Den Brand hatten die Retter nach gut 20 Minuten gelöscht. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.