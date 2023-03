Brände in Hamburg: Sieben Fahrzeuge gehen in Flammen auf

Gleich sieben Fahrzeuge sind bei Bränden am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag in Hamburg in Flammen aufgegangen. Es entstand großer Sachschaden.

Zunächst wurde die Feuerwehr zu einem Autohandel an der Süderstraße (Hammerbrook) gerufen. Dort brannten um kurz vor 22 Uhr drei Autos und ein Sprinter unter einem Vordach. Die Kräfte löschten mit Wasser, auch das Dach war durch das Feuer beschädigt worden. Für die Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden.

Hamburg: Polizei fahndet nach Brandstiftern

Die Autos wurden, nachdem sie gelöscht waren, stromlos geschaltet, der Einsatzort dann an die Polizei übergeben. Verletzt wurde durch die Flammen niemand.

Um kurz vor 4 Uhr, nur wenige Stunden später, dann ein ähnlicher Einsatz am Frascatiplatz (Bergedorf): Zwei Autos, darunter ein Kombi, und ein Trecker standen in Flammen, durch das Feuer löste der Airbag aus und auch die Reifen platzten teils. Der Kombi brannte komplett aus.

Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und leuchtete die Einsatzstelle aus. Die Polizei fahndete, wie bereits zuvor in Hammerbrook, nach möglichen Brandstiftern, angetroffen wurde aber niemand. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. (dg)