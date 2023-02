Brandstiftung in Hamburger Unterkunft? Zwei Feuer in einer Nacht

In einem Wohnheim für Geflüchtete an der Straße Rotbergfeld in Rönneburg sind in der Nacht zu Samstag gleich zwei Feuer ausgebrochen. Erst beim zweiten Mal wurde ein Mann festgenommen. War es Brandstiftung?

Um kurz nach Mitternacht gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Dichter Rauch würde aus einem Container im Erdgeschoss der Anlage kommen. Die Information bestätigte sich vor Ort. Die Beamten fanden außerdem diverse kleinere Feuerlöscher auf dem Rasen vor dem betroffenen Container – Bewohner hatten versucht, das Feuer selbst zu löschen, „aber gegen den Brand hatten sie keine Chance“, so ein Feuerwehrmann.

Feuer in Rönneburg: Ein Mann muss ins Krankenhaus

Alle Bewohner hatten beim Eintreffen der Kräfte den Container bereits verlassen, niemand musste gerettet werden. Ein Mann kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, mehr Verletzte gab es nicht.

Während die weiteren Bewohner untersucht wurden, bekämpften Feuerwehrkräfte im Container die immer wieder auflodernden Flammen. Dabei musste auch die Dämmung entfernt werden, um an letzte Glutnester zu gelangen.

Die Bewohner wurden in anderen Heimen untergebracht. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Zu der Zeit war die Ursache noch unklar.

Drei Stunden später dann erneut Notrufe: Wieder würde es in derselben Unterkunft brennen, diesmal aber im ersten Stockwerk. Dieses Mal beschädigten die Flammen auch das Dach des Gebäudes.

War es Brandstiftung?

In der Nähe des Brandortes trafen Polizisten auf einen Bewohner der Unterkunft, dessen Hände von schwarzem Ruß bedeckt waren – hat er das Feuer mit Absicht gelegt? „Das wird nun von der Kripo geprüft“, so die Polizei. Der 19-Jährige gelte vorläufig als Tatverdächtiger.

Beamte stülpten Papiertüten über seine Hände, um mögliche Spurenträger zu sichern. Er kam zur örtlichen Wache. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (dg)