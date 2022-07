Brachiale Einbrüche in Hamburger Imbissen: Polizei nimmt Verdächtige fest

Die Täter gingen zum Teil mit brachialer Gewalt vor, 18 mal insgesamt, immer waren Imbisse oder Lieferdienste das Ziel: Eine Einbruchserie in Hamburg und im angrenzenden Schleswig-Holstein scheint aufgeklärt zu sein. Ermittler des Landeskriminalamts haben drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Seit Mitte Mai zog sich eine Spur von 16 Einbruchdiebstählen und zwei Einbruchsversuchen in Schnellrestaurants und Lieferdiensten durch Hamburg – überwiegend den Westen der Stadt – und Schenefeld (Kreis Pinneberg). Die Täter hebelten nachts Türen oder Fenster auf oder warfen mit Steinen oder Gullydeckeln die Scheiben ein, um in die Lokale zu gelangen und sich die Tageseinnahmen zu schnappen.

Einbrecher-Trio plündert Schnellimbisse in Hamburg

Dass es in den Objekten aber auch Überwachungskameras geben könnte, hatten die Einbrecher offenbar nicht auf dem Zettel: Die Videos sowie an den Tatorten hinterlassene Spuren führten die Ermittler auf die Fährte dreier bereits polizeibekannter Männer. Als zwei von ihnen in der Nacht zu Sonntag versuchten, in einen Pizzadienst in der Winterhuder Jarrestraße einzubrechen, nahmen die Fahnder die 21 und 25 Jahre alten Männer vorläufig fest.

Am Sonntagmorgen durchsuchten die Ermittler die Wohnung des 25-Jährigen in Osdorf und die Wohnung des dritten ermittelten Täters, eines 23-Jährigen aus Rissen, und stellten zahlreiche Beweismittel sicher. Der 23-jährige Tatverdächtige war während der Razzia zu Hause, blieb mangels Haftgründen aber auf freiem Fuß.

Der 21-Jährige ist der Polizei bereits als Intensivtäter bekannt und sitzt jetzt in U-Haft. Den 25-Jährigen entließ der Richter mangels Haftgründen wieder. (mp)