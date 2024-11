Bombenfund in Hamburger Wohngebiet – Sprengung erfolgreich

Ein Kampfmittelfund aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Dienstagnachmittag in Wilhelmsburg für Aufregung gesorgt. Bei Bauarbeiten wurde in dem dicht besiedelten Gebiet ein Blindgänger entdeckt.

Der Kampfmittelräumdienst wurde gegen 14 Uhr in den Rotenhäuser Damm gerufen. Dort hatten Bauarbeiter im Erdreich Teile einer 500-Pfund-Bombe gefunden. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Der Entschärfer der Feuerwehr untersuchte den Fund.

Bombe soll vor Ort gesprengt werden

Kurz darauf stand fest: Es handelt sich um Teile einer nicht detonierten Bombe. Darin waren noch kleinere Mengen an Sprengstoff. Weil ein Abtransport zu gefährlich scheint, wurde entschieden, den explosiven Fund vor Ort zu sprengen.

Größere Maßnahmen wie Evakuierungen waren laut Polizei nicht erforderlich. Es gab einen Warnradius von 200 Metern. Um 17 Uhr wurden die Teile des Zünders erfolgreich gesprengt. Die Sperrungen wurden mittlerweile wieder aufgehoben.