Bombenalarm in Hamburg: Verdächtiger Koffer sorgt für Bahnhofssperrung

Aufregung am U-Bahnhof in Billstedt. Am Samstagnachmittag ist auf dem Bahnsteig ein herrenloser Koffer gefunden worden. In Zeiten von Terroranschlägen ging die Polizei auf Nummer sicher – und sperrte den Bahnhof ab.

Der Einsatz ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Passanten meldeten einen herrenlosen Koffer auf dem Bahnsteig der U-Bahn. Von einem Besitzer sei weit und breit keine Spur, hieß es. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an.

Hamburger Bahnhof wegen Bombenalarm gesperrt

Während einige Beamten den Bahnhofsbereich absperrten, untersuchten ihre Kollegen den verdächtigen Fund. Unterdessen wurde der Zugverkehr kurzzeitig eingestellt.

Kurz danach Entwarnung. In dem Koffer befanden sich lediglich Kleidungsstücke. Ein Reisender hatte ihn offenbar dort vergessen.