BMW kracht gegen Linienbus – mehrere Verletzte

Schwerer Unfall in Billstedt: Auf der Billstedter Hauptstraße ist am frühen Sonntagmorgen ein BMW in die Front eines Linienbusses gekracht. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Trümmerteile liegen zwischen den beiden Fahrzeugen, der BMW ist völlig demoliert, der Bus stark beschädigt: Die Front ist eingedrückt, die Scheibe geplatzt und die Stoßstange total verformt.

Zwei Menschen müssen schwerer verletzt ins Krankenhaus

Ersten Informationen zufolge soll der BMW-Fahrer wohl gegen 5 Uhr versucht haben, seinen Wagen auf der Straße zu wenden. Dann muss er Gas gegeben haben, und zwar plötzlich und nicht unerheblich, denn der Busfahrer konnte nicht mehr ausweichen – es kam zum Zusammenstoß.

Das könnte Sie auch interessieren: „Konnten Randale nicht verhindern“: So geht es nach Halloween nun in Harburg weiter

Der Busfahrer und ein Beifahrer im BMW wurden schwerer verletzt, sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der BMW-Fahrer selbst hatte offenbar Glück; er wurde von Sanitätern mit nur leichteren Verletzungen behandelt. Er soll Polizeibeamten gegenüber erheblichen Widerstand geleistet haben und kam in Handschellen mit zur Wache.

In dem Bus, der als Ersatzverkehr eingesetzt war, befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen dabei auch, ob der BMW-Fahrer möglicherweise alkoholisiert war. Seine Limousine wurde abgeschleppt. (dg)