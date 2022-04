BMW geht in Flammen auf: Autobahn in Hamburg gesperrt

Gerade noch so auf den Standstreifen gerettet: Auf der A25 nahe Nettelnburg fing am späten Mittwochnachmittag ein Auto Feuer. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt, es kam zu erheblichem Rückstau.

Demnach kam es gegen 17:30 Uhr zu dem Vorfall auf Höhe der Anschlussstelle Neuallermöhe West in Fahrtrichtung Osten, wie die Feuerwehr bestätigte. Nach MOPO-Informationen handelte es sich um eine Fahrerin, die in Richtung Geesthacht unterwegs war.

Nettelnburg: Vollsperrung nach PKW-Brand auf A25

Aus bisher ungeklärter Ursache fing das Fahrzeug Feuer, nachdem die Fahrerin auf den Standstreifen gefahren war. Die Feuerwehren Bergedorf und Nettelnburg wurden alarmiert und löschten das Auto, das „in voller Ausdehnung“ brannte, so der Lagedienst.

Bei Eintreffen der Polizei um 17:35 Uhr hatte sich ab der Anschlussstelle bereits erheblicher Rückstau gebildet, da die Autobahn in Fahrtrichtung Osten komplett gesperrt werden musste. Zur Länge des Staus lagen der Polizei keine Informationen vor.

Gegen 18 Uhr war das Fahrzeug dann vollständig gelöscht, ein Fahrstreifen konnte freigegeben werden. Zu verletzten Personen war weder der Feuerwehr noch der Polizei etwas bekannt. Das Auto brannte komplett aus und musste abgeschleppt werden. (to)