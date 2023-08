Blutiger Nachbarschaftsstreit – Mann mit Messer verletzt, Frau festgenommen

Mehrere Streifenwagen und ein Notarzt sind am Sonntagmittag nach Tonndorf ausgerückt. Dort war es in einem Wohnhaus zu einem Streit unter Nachbarn gekommen. Ein Mann wurde mit einem Messer verletzt.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, seien die Beamten um 12.10 Uhr in die Straße Am Hohen Hause gerufen worden. Dort war ein Nachbarschaftsstreit gemeldet worden. Weil auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll, wurden zusätzlich ein Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert.

Mann mit Messerstich vom Notarzt versorgt

Am Einsatzort angekommen, wurde ein Mann mit blutender Wunde am Bauch angetroffen. Die soll ihm mit einem Messer zugefügt worden sein. Nachdem das Opfer vom Notarzt versorgt worden war, kam es in das Krankenhaus St. Georg. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Die mutmaßliche Täterin wurde von der Polizei festgenommen. Die Kripo ermittelt.

Der Einsatz in Tonndorf war bereits die dritte blutige Auseinandersetzung am Sonntag. Zuvor waren auf dem Kiez zwei Männer durch Schnitte mit einer abgebrochenen Flasche verletzt worden. Kurz darauf wurde dann eine Messerverletzung in der U-Bahn Richtung Wandsbek-Gartenstadt gemeldet.